Сборная Мексики по футболу завоевала Золотой кубок CONCACAF

Сборная Мексики обыграла команду США в финале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF).

Встреча завершилась со счетом 2:1. Игра прошла на NRG Stadium в Хьюстоне (штат Техас). На 4-й минуте матча счет открыл футболист сборной США Крис Ричардс — его гол стал самым быстрым в истории финалов Золотого кубка CONCACAF. В составе мексиканской команды отличился Рауль Хименес (27-я минута), автором победного гола стал Эдсон Альварес (77-я).

В групповом этапе турнира принимали участие 16 команд, в play-off вышли 8. На пути к финалу мексиканцы обыграли команды Саудовской Аравии (2:0) и Гондураса (1:0). Футболисты сборной США оказались сильнее костариканцев (3:2) и гватемальцев (2:1).

Золотой кубок CONCACAF проводится каждые два года. Самой титулованной сборной является команда Мексики — футболисты из этой страны становились обладателями трофея 13 раз.

Таисия Орлова