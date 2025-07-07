В аэропорту Казани отменили 11 рейсов на вылет и прилет, еще 19 рейсов задержаны на срок от 40 минут до семи часов. Среди отмененных — рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Тегеран и Душанбе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани отменили 11 рейсов и задержали 19

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани отменили 11 рейсов и задержали 19

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Отменены 13 рейсов на вылет и шесть на прилет, включая рейсы «Северного Ветра» в Санкт-Петербург, «Аэрофлота» в Москву, «Махан Эйр» в Тегеран и «Сомон Эйр» в Душанбе.

Среди задержанных рейсов — самолеты в Астрахань, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Анталью, Нарьян-Мар, Уфу, Калининград и Минеральные Воды. Так, рейс «Северного Ветра» в Санкт-Петербург задержан на семь часов. Рейс «Икара» в Астрахань перенесен с 08:45 на 12:50, рейс «Аэрофлота» в Сочи — с 09:50 на 14:25.

Сегодня в 00:33 мск в Татарстане в шестой раз за неделю объявили режим беспилотной опасности. В 00:44 мск его сняли, однако в 04:18 мск объявили снова. В настоящее время в Татарстане действует режим беспилотной опасности, в то же время аэропорты республики работают в штатном режиме.

Анар Зейналов