Уральца будут судить за уничтожение новогодней елки в парке фейерверком

Мировой суд ЗАТО Лесной (Свердловская область) рассмотрит дело 46-летнего местного жителя, который обвиняется в сожжении елки в парке на Новый год из-за попавших на нее искр от фейерверка, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ему предъявлено обвинение по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в новогоднюю ночь 1 января в парке культуры и отдыха установил фейерверк на расстоянии менее 30 м от световой елки, но не зафиксировал пиротехнику на твердой поверхности. Батарея фейерверка упала после запуска, а полетевшие искры попали на елку, из-за чего она загорелась. Ущерб городу составил свыше 497 тыс. руб.

Обвиняемый признал вину, но не согласился с размером причиненного преступлением вреда.

Напомним, сотрудники полиции в январе установили, что некий мужчина в красной куртке запустил салют из неровно лежащей коробки с фейерверком. В результате залп попал в елку. На месте ЧП он был вместе с женщиной и двумя детьми.

Ирина Пичурина