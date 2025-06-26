В Ленобласти двое вынесли из салонов связи гаджетов и денег на 2,5 млн рублей

В Ленобласти полицейские установили новые факты кражи мобильных телефонов и денег за задержанными ранее «похитителями» со стажем. Теперь общая сумма незаконно присвоенного превышает 2,5 млн рублей, сообщили в региональном главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемых взяли с поличным в начале мая. Двое 39-летних мужчин разбили окно в салоне сотовой связи в Зеленогорске и вынесли оттуда телефонов и денег на общую сумму более 1 510 000 руб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в рамках ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража).

«В ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность фигурантов, находящихся под стражей, к совершению краж мобильных телефонов и денежных средств из двух салонов сотовой связи в городе Приозерске, расположенных в доме 28 по улице Ленина, на общую сумму около 1 миллиона рублей»,— сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По обоим фактам следствием были возбуждены уголовные дела по аналогичной статье. Подозреваемые продолжают оставаться под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у петербуженки под видом обыска украли деньги и украшения на 6,2 млн руб.

Дарья Астанина