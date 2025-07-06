Тело 16-летней девушки извлечено из пруда в Удмуртии спустя три дня поисков

Водолазы извлекли тело 16-летней девушки из пруда в деревне Малая Воложикья в Можгинском районе, сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии. Поиски несовершеннолетней совместно с полицией длились в течение трех дней.

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По предварительным данным, девушка проводила время в компании друзей вечером 3 июля, один раз искупалась. «В какой-то момент она осталась одна на берегу, все куда-то разошлись, а когда вернулись, ее уже нигде не было»,— говорится в сообщении. Следователи проводят проверку по факту гибели подростка.