ФСБ задержала жительницу Челябинской области за помощь иностранным спецслужбам

Сотрудники ФСБ России задержали четырех жителей трех регионов, в том числе в Челябинской области, по подозрению в поджогах и повреждении ЛЭП по заданиям украинских спецслужб. По словам задержанных, незаконные действия они совершали под воздействием телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержаны жители Челябинской, Тульской и Ивановской областей 33, 24 и 21 года. По данным следствия, они осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов, а также повредили опоры высоковольтных линий электропередач.

«В ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые “безопасные счета” денежные средства — от 250 тыс. до 1,5 млн руб., после чего с ними по мессенджерам Telegram и Whatsapp связались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая привлечением к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины, склонили к совершению преступлений под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов»,— сообщает ФСБ России.

Задержанным жителям регионов грозит до 20 лет лишения свободы.