В Чувашии планируют создать 17 реабилитационных отделений для инвалидов
Правительство Чувашии утвердило план создания 17 новых реабилитационных отделений для инвалидов на 2025–2029 годы. Услугами смогут воспользоваться 8,5 тыс. инвалидов, включая 2,1 тыс. детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Восемь отделений откроют на базе комплексных центров социального обслуживания в Алатыре, Канаше, Козловке, Урмарах, Шумерле, Ядрине, Чебоксарах и Новочебоксарске для помощи в полустационарной форме и на дому. Еще девять отделений появятся в интернатах в селах Атрать, Юськасы, Ибреси, Калинино, Тарханы, деревнях Шомиково, Карабай-Шемурша и поселке Кугеси.
В стационарной форме помощь получат 3700 человек, в полустационарной — 4483 человека, на дому — 320 человек. Также планируется оказать раннюю помощь 2,2 тыс. детям до трех лет и их семьям. План предусматривает повышение квалификации специалистов и закупку дополнительного оборудования.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казани откроется крупнейший в России реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Реабилитационный центр войдет в комплекс «Ярдэм», состоящий из школы, где обучают по системе Брайля, и спортивного центра «Дан».