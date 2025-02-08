В Казани откроют крупнейший реабилитационный центр для людей с ОВЗ в России

В 2025 году в Казани откроется крупнейший в стране реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом стало известно в ходе международного архитектурного форума «Казаныш».

Реабилитационный центр войдет в комплекс «Ярдэм», состоящий из школы, где обучают по системе Брайля, и спортивного центра «Дан».

В новом здании площадью 3 тыс. кв. м будут специализированный бассейн с гидравлическим подъемником, учебные классы, медицинский блок с процедурными кабинетами и другие помещения для реабилитации инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, развитие Казани как инклюзивного города — одно из приоритетных направлений.

«В городе растет количество инклюзивных школ, детских садов, увеличивается доступность социальных объектов и общественных пространств», — сказал господин Метшин.

Ранее сообщалось, что открытие первой очереди бульвара, адаптированного для людей с инвалидностью, прошло 1 октября 2024 года.

Артём Дергунов