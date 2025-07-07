Второй этап благоустройства парка 1 Мая завершили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде после завершения второго этапа благоустройства 8 июля в 13:00 откроют для посещения парк имени 1 Мая в Канавинском районе. Об этом сообщили в мэрии 7 июля.

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«Очищенный от тонн мусора, аварийных конструкций, аляпистых и создающих визуальный шум построек, с новым освещением, дорожками, площадками и удобствами — парк сильно изменился. Преобразования продолжатся и в дальнейшем»,— рассказал глава города Юрий Шалабаев.

В мэрии напомнили, что после съезда арендатора парка там демонтировали оставшиеся постройки, вывезли около 15 тыс. т строительного мусора и непригодного грунта, уложили новые дорожки в исторической трассировке, установили урны и лавочки, отремонтировали входные группы, заменили опоры освещения, привели в порядок озеленение, установили современный туалетный модуль.

С 8 июля гостям парка будут доступны две обновленные футбольные площадки, зона для воркаута, танцплощадка, детская площадка, прогулочные аллеи, фудкорт и сцена. С 9 июля парк будет работать ежедневно с 6:00 до 23:00.

В день открытия с 14:00 запланирована праздничная программа.

Как писал «Ъ-Приволжье», парк начали благоустраивать в 2024 году. В декабре завершили первый этап, после чего в зимнее время там работал каток. Весной 2025 года парк вновь закрыли для продолжения работ. На второй этап реконструкции в бюджете 2025 года заложено 117 млн руб.

Галина Шамберина