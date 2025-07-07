В Надыме оштрафовали два магазина за завышенные цены на продукты

Прокуратура Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) оштрафовала на 54 тыс. руб. два магазина за завышение цен на социально-значимые товары, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе проверки магазинов «Мясной мир» и «Свежее мясо из Сургута» выявлены нарушения: цены на тушки цыпленка, рыбу, черный чай, сахар, подсолнечное масло и рис были завышены на 1,5-28%. Прокуратура потребовала устранить нарушения и возбудила административные дела по статье 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

После вмешательства прокуратуры цены на продукты были снижены.

Ранее в Салехарде (ЯНАО) прокуратура выявила в городских магазинах продукты первой необходимости, наценка на которые составила от 3% до 54%. По завышенным ценам продавали молоко, мясо, рыбу, сливочное масло и другие товары.

Ирина Пичурина