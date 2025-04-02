Прокуратура обнаружила в магазинах Салехарда продукты с наценкой в 54%

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) прокуратура выявила в городских магазинах продукты первой необходимости, наценка на которые составила от 3% до 54%, сообщили в прокуратуре Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Прокуратура провела проверку соблюдения правил ценообразования в местных магазинах и выявила завышенные цены на молоко, мясо, рыбу, сливочное масло и другие товары. Индивидуальным предпринимателям и одной торговой организации внесены представления, также были возбуждены административные дела по ст. 14.6. КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

После проверки цены на продукты в этих магазинах были снижены.

Ирина Пичурина