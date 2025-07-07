В Татарстане в понедельник, 7 июля, дважды вводили режим беспилотной опасности — в 00:33 мск и в 04:18 мск. Первые ограничения продлились всего 11 минут, вторые продолжают действовать. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане дважды за сутки объявили режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане дважды за сутки объявили режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый режим был снят в 00:44 мск. Второй раз режим был введен в 04:18 мск и на момент публикации он продолжает действовать.

Накануне режим беспилотной опасности в республике вводили в 3:13 мск и отменили только спустя девять часов — в 12:17 мск. До этого его вводили 4 июля в 23:48 мск — он действовал чуть более 13 часов.

Анар Зейналов