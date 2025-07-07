«Нахрапом решить проблему не удалось»

Дональд Трамп по-прежнему намерен добиваться прекращения украинского конфликта. Однако президент Соединенных Штатов на этот раз не выразил уверенности, удастся ли ему положить конец боевым действиям. Между тем на сегодняшний день нет ясности относительно третьего раунда переговоров Москвы и Киева. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что глава Белого дома вынужден корректировать свою позицию по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который, как известно, его впоследствии разочаровал. Затем, как и обещал, хозяин Белого дома созвонился с Владимиром Зеленским.

Президент Украины после этого заявил, что чрезвычайно доволен результатом. Даже назвал общение с Трампом самым лучшим за все время. Говорили и о поставках вооружений. Можно заранее предположить, что с большой вероятностью Киев получит, может быть, и не все что просит, но системы ПВО практически точно, а может быть, и другие виды вооружений. Хотя на сегодняшний день оружейные поставки из США официально заморожены.

Трамп между тем окончательно признал, что урегулировать конфликт в кратчайшие сроки не получится или вообще не удастся.

Очень может быть, что изначально он был готов, пусть и с оговорками, но принять условия Москвы, и, что называется, "продавить" Зеленского.

Однако Украина и Европа солидарно стояли на своем — российские условия для них невыполнимы. Плюс общественное мнение в самих Соединенных Штатах отнеслось к такой перспективе, скажем так, неоднозначно.

Также нужно напомнить, что до Трампа Путину позвонил Эмманюэль Макрон. Скорее всего, целью этого шага было напрямую довести до президента Российской Федерации европейское видение проблемы без посредников. Одновременно канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу, дабы обсудить с ним в первую очередь указанную выше тему ПВО и защиту Украины в целом. Похоже, что страны-лидеры Старого Света приняли некий новый согласованный план поддержки Киева, который включает в себя и меры давления на Трампа.

Таким образом нахрапом решить проблему не удалось, и теперь 47-му президенту США приходится менять стратегию и тактику. Заметно, что готового решения у него нет. Союзники согласны без вопросов признать его лидерство, выполнять многочисленные его требования, но Украину отдавать не намерены. Они на этом настаивают.

Что же в сухом остатке? Третий раунд российско-украинских переговоров непонятно состоится или нет. Состояться-то он, конечно же, может, только вот что обсуждать? Позиции сторон различаются кардинально. Диалог о нормализации отношений России и США также явно забуксовал, а на фронтах наблюдается активизация боевых действий. В целом, похоже, что Дональд Трамп примет сторону европейских союзников, но не будет это афишировать, избегая резких слов в адрес Кремля.

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Дмитрий Дризе