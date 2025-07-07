В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дронами-камикадзе было атаковано село Каменский Хутор в Климовском районе. Пострадала местная жительница.

«Женщина доставлена в больницу»,— написал Александр Богомаз в Telegram-канале. Он также призвал жителей региона быть осторожными и сохранять бдительность.

Ранее Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 91 беспилотник, в том числе восемь над Брянской областью. Александр Богомаз сообщал, что в результате отражения атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.