Ученые назвали 9 и 22 июля самыми короткими днями на Земле в 2025 году

Международная служба вращения Земли (IERS) зафиксировала, что самые короткие дни в 2025 году придутся на летние месяцы. 9 и 22 июля, а также 5 августа продолжительность суток сократится примерно на 1,51 миллисекунды. Причиной называют ускорение вращения планеты, вызванное, в частности, удалением Луны, чье гравитационное воздействие нарушает стабильность земного суточного ритма.

Хотя в среднем Земля совершает полный оборот за 86 400 секунд, фактическая продолжительность суток колеблется в пределах 1–2 миллисекунд. После 2020 года наблюдается тенденция к увеличению скорости вращения: ранее день укорачивался на 1 мс, теперь — на 1,5 мс и более. Пока рекорд принадлежит 5 июля 2024 года, когда сутки стали короче на 1,66 мс, в текущем году рекорд может быть побит.

Несмотря на это, в долгосрочной перспективе планета продолжает замедляться. В эпоху динозавров сутки длились 23 часа, а через 200 млн лет могут достигнуть 25 часов. На вращение влияют не только небесные тела, но и события на самой Земле: геологические процессы, землетрясения и даже огромные сооружения, изменяющие ландшафт планеты. Так, плотина китайской ГЭС «Три ущелья» уменьшила скорость вращения планеты на 0,06 микросекунды.