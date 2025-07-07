Более 100 рейсов ожидают вылета из Пулково после отмены ночных ограничений

В петербургском аэропорту Пулково на утро 7 июля вылет 104 рейсов задержан на два часа и более. О работе воздушной гавани после отмены ночных ограничений отчитались в пресс-службе управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

За трое суток на запасные аэродромы отправлены 82 самолета, из которых в Пулково вернулись 52. За эти дни в аэропорту отменили 20 вылетов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. В Пулково ожидается возвращение десяти бортов.

«Стабилизировать расписание планируется до конца дня с частным переносом рейсов на 08 июля. 7 июля запланировано обслужить 658 рейсов, из них 107 международных»,— добавили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что над Ленинградской областью 7 июля ликвидировали три беспилотника.

Татьяна Титаева