В Татарстане спустя 9 часов сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, он действовал чуть более 9 часов. МЧС России сообщило об отмене режима через свое приложение в 12:17.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в приложении министерства.

Оповещение о введении режима появилось в приложении МЧС России 6 июля в 3:13 по московскому времени. О закрытии аэропортов Нижнекамска и Казани в это время не сообщалось.

Влас Северин