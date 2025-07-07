В Дагестане начата проверка в связи с гибелью ребенка под футбольными воротами

В селе Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана на шестилетнего мальчика упали футбольные ворота, ребенок погиб. По факту начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в рамках предварительного расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о содержании и эксплуатации объектов спортивно-игровой инфраструктуры.

Наталья Белоштейн