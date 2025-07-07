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В Дагестане начата проверка в связи с гибелью ребенка под футбольными воротами

В селе Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана на шестилетнего мальчика упали футбольные ворота, ребенок погиб. По факту начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в рамках предварительного расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о содержании и эксплуатации объектов спортивно-игровой инфраструктуры.

Наталья Белоштейн

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