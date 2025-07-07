Силы ПВО сбили семь дронов над Черным морем, по одному — над Кубанью и Крымом
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 91 украинский дрон над территорией 13 регионов и акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Наибольшее количество беспилотников — 20 единиц — было сбито над Белгородской областью. Еще 14 дронов перехватили над Курской областью.
Девять БПЛА уничтожили над территорией Липецкой области. По восемь беспилотников сбили над Брянской, Воронежской областями и Московским регионом.
Семь дронов перехватили над акваторией Черного моря. По три БПЛА уничтожили над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями.
Два беспилотника сбили над Орловской областью. По одному дрону перехватили над Владимирской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.