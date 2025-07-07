ММК представляет высококонкурентную продукцию и услуги сервиса на юбилейной выставке «ИННОПРОМ»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) участвует в стартовавшей 7 июля в Екатеринбурге крупнейшей промышленной выставке-форуме страны «ИННОПРОМ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Котов Фото: Илья Котов

Юбилейный, 15-й «ИННОПРОМ» проходит на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Экспозиция Магнитки входит в состав стенда Челябинской области, расположенного на первом этаже (стенд 1D4). Здесь посетители выставки могут ознакомиться с широким спектром металлопродукции, технологических и сервисных услуг Группы ММК.

Особый акцент ММК сделал на потребностях машиностроительного сектора - в частности, представлена линейка высокопрочных и износостойких сталей бренда MAGSTRONG. Также потенциальным клиентам компании на стенде доступна информация о новых производственных объектах ММК, которые обеспечат выпуск импортозамещающей продукции для разных отраслей промышленности.

Челябинская область выступает стратегическим партнером «ИННОПРОМ 2025» и знакомит гостей выставки с потенциалом одного из ведущих индустриальных регионов России, обладающего богатой ресурсной базой, современной транспортной, промышленной и энергетической инфраструктурой, мощным кадрово-образовательным и гуманитарным потенциалом.

Международная выставка-форум «ИННОПРОМ» ежегодно объединяет производителей, заказчиков, поставщиков, сервисных операторов из более чем 50 стран мира. Тема юбилейной выставки - «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», а страной - партнёром выступает Саудовская Аравия.

ПАО «ММК»