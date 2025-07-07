Экс-депутат Олег Сметанин поборется за возвращение в новосибирское заксобрание

Директор по социальному и инновационному развитию ООО «Новосибирская служба спасения» Олег Сметанин намерен вернуться в законодательное собрание Новосибирской области после пятилетнего перерыва. Он будет баллотироваться в одномандатном округе №30 в качестве самовыдвиженца, следует из данных ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Ранее господин Сметанин четырежды избирался в состав областного парламента. Входил в состав фракции «Единой России». На предыдущих выборах в 2020 году Олег Сметанин занял в 30-м округе второе место, уступив кандидату от КПРФ Якову Новоселову.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее уведомление о намерении участвовать в выборах в заксобрание направил в областную избирательную комиссию экс-депутат областного парламента и Госдумы РФ, главный врач «Городской клинической поликлиники №1» Сергей Дорофеев. Он планирует получить депутатский мандат в округе №38.

Валерий Лавский