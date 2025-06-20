Экс-депутат Госдумы РФ намерен избраться в парламент Новосибирской области

Первые претенденты подали заявления на участие в выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области. Это следует из данных ГАС «Выборы».

В одномандатном округе №37 планирует баллотироваться заместитель директора Института политики и технологий Михаил Большов. В сентябре 2024 года он участвовал в выборах депутата горсовета Новосибирска в одномандатном округе №45 и занял четвертое место.

Главный врач «Городской клинической поликлиники №1» Новосибирска, экс-депутат Госдумы РФ от «Единой России» (ЕР) Сергей Дорофеев намерен принять участие в выборах в округе №38. В мае этого года он принял участие в электронном предварительном голосовании ЕР по территории №38, но занял только пятое место.

В заксобрание избираются 76 депутатов. 38 — по партийным спискам, 38 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский