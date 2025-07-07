Новосибирец пытался незаконно ввести два десятка кораллов из Дубая

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Толмачево» выявили в дорожной сумке 59-летнего туриста, совершившего перелет из Дубая в Новосибирск, 22 коралла. Новосибирец проследовал «зеленым коридором», заявив тем самым об отсутствии у него товаров для декларирования, сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

«Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые товары являются дериватами, подпадающими под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Таким образом, их перемещение возможно только при наличии разрешительных документов и декларирования»,— отметили в ведомстве.

По фактам недекларирования товаров и несоблюдения установленных запретов и ограничений в отношении туриста возбуждено два дела об административном правонарушении (ст. 16.2 и 16.3 КоАП РФ).

В период с января по июнь 2025 года СТУ выявило 17 фактов незаконного ввоза кораллов, морских раковин и других дериватов, находящихся под защитой норм международного природоохранного права.

Михаил Кичанов