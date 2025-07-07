В Дагестане сбили шестилетнего мальчика

На 136 км автодороги «Махачкала — Верхний Гуниб» в Гунибском районе республики Дагестан сбили шестилетнего ребенка. Мальчик в критическом состоянии госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, вечером 6 июня 19-летний житель Акушинского района, управляя автомобилем «Лада Гранта», допустил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть дороги. В результате ДТП ребёнок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу в селении Гуниб.

Наталья Белоштейн