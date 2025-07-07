«Сбер» возобновил скидку к ставке по ипотеке при оформлении страховки

Сбербанк вернулся к практике снижения ставки по ипотеке при наличии страхования жизни, сообщили «Ъ» два источника на страховом рынке. Скидка в 1 п. п. действует для заявок, поданных с 1 июля 2025 года.

Ранее банк, как и другие, давал скидку при наличии полиса. Однако в 2023 году он перешел на подписку «Домклик Плюс», включавшую услуги «Сбербанк страхования жизни», что отменило льготу для сторонних страховщиков. в декабре 2023 года ФАС возбудила дело в отношении банка и его «дочернего» страховщика. К концу 2024 года Сбербанк отказался от подписки и отменил скидки при страховании у любого оператора.

Эксперты связывают возврат прежней модели со стимулированием выдачи ипотечных кредитов. По данным «Дом.РФ», объем ипотеки Сбербанка за январь–май 2025 года упал на 30% в годовом выражении, до 688,2 млрд руб.

Параллельно банк ужесточил требования к страховым компаниям, следует из его письма к партнерам (есть у «Ъ»). В частности, с 3 июля страховые компании должны покрывать несчастные случаи и заболевания, возникшие до оформления договора, а также события, связанные с терактами и боевыми действиями (исключение — участники СВО).

Подробнее — в материале «Ъ» «Жизненно необходимое страхование».