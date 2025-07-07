Жизненно необходимое страхование

Из-за снижения выдачи ипотеки лидер сегмента Сбербанк вернулся к практике снижения ставки при наличии страхования жизни. При этом банк существенно расширил требования к страховому покрытию. Страховщики, несмотря на возможный существенный рост убыточности, отказываться от сотрудничества с крупнейшим банком не намерены. Компенсировать потери они будут за счет повышения стоимости страховки, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сбербанк вернул скидку к процентной ставке по ипотечным программам, рассказали “Ъ” два собеседника на страховом рынке. По их словам, она составляет 1 п. п. и действует для заявок, поданных с 1 июля 2025 года. Подтвердил эту информацию “Ъ” и гендиректор финансового маркетплейса Polis.online Андрей Креер.

В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”.

Другие банки уже давно предлагают скидки. На горячих линиях банков ВТБ, Альфа-банка, РСХБ, банка «Дом.РФ» “Ъ” сообщили, что при наличии страхования жизни заемщик может получить скидку к ставке в размере 1 п. п. По словам независимого эксперта Дмитрия Ванина, эта практика существует с 2000-х годов.

До 2023 года Сбербанк, как и другие банки, предлагал скидку к процентной ставке при наличии страховки. Затем банк ввел подписку «Домклик Плюс», в которую входило страхование от «Сбербанк страхование жизни». В результате клиенты могли снизить ставку только при наличии этого пакета услуг (см. “Ъ” от 7 августа 2023 года). В декабре того же года ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхования жизни». Через год банк отказался от подписки и прекратил давать скидку при наличии полиса страхования от любого страховщика.

По словам экспертов, банк вернул старые условия для стимулирования выдач ипотеки. По данным института развития «Дом.РФ», объем выдачи ипотечных кредитов Сбербанка за январь-май 2025 года сократился на 30% год к году, до 688,2 млрд руб. Скидка к ставке окупится за счет увеличения продаж, а также комиссии от страховой премии банку как посреднику, говорит независимый эксперт Андрей Бархота. Снижение ключевой ставки приведет к активизации всех видов кредитования, в том числе ипотечного, добавляет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

При этом Сбербанк обновил требования к страхованию жизни и здоровья заемщика, следует из письма, разосланного аккредитованным страховщикам (с ним ознакомился “Ъ”). В частности, согласно новым требованиям, страховщики должны ввести в полисы покрытие несчастных случаев и заболеваний, даже если они возникли до даты оформления договора, а также события, связанные с терактами и боевыми действиями (исключение составляют участники СВО). Также страховые компании не смогут отказать в выплате при наличии социально значимых заболеваний (ВИЧ, туберкулез, гепатит В и С, злокачественные новообразования, сахарный диабет) даже при наличии ошибок при заполнении документов. Ранее риски в таком объеме не покрывались. Новые правила начинают действовать с 3 июля, указано в письме. По словам экспертов, таким образом банк рассчитывает повысить лояльность клиентов.

В «Ренессанс страховании» и «Зетта страховании» отметили, что планируют выполнять требования Сбербанка. «Это большой портфель наших клиентов, и мы должны следовать требованиям кредитной организации», — отметил директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артем Искра. Банк является одним из ключевых партнеров компании в области страхования ипотеки, пояснили в «Зетта страховании». Другие опрошенные “Ъ” страховщики не ответили на запрос. По мнению господина Бархоты, страховые компании будут выполнять требования, поскольку банк является лидером ипотечного сегмента.

Вместе с тем это может привести к росту цен на страховки. «По нашей оценке, из-за расширения покрытия может существенно вырасти убыточность по полисам, минимум на 6–9 п. п., что приведет к существенному росту тарифов»,— отмечает господин Искра. По оценкам господина Креера, тарифы могут вырасти на 20–30%.

Юлия Пославская, Елена Ванюшина