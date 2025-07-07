Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рост государственного долга США вышел из-под контроля, а доверие к доллару из-за санкций «было подорвано». Об этом он сказал во время выступления на саммите БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Pilar Olivares / Reuters Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Pilar Olivares / Reuters

По словам Сергея Лаврова, с 2011 года число стран с высоким уровнем задолженности увеличилось с 22 до 59. «Развивающиеся страны сейчас расходуют на обслуживание долгов больше, чем на собственное развитие. Ситуация становится неуправляемой даже в развитых государствах: в США государственный долг достиг рекордных 37 трлн долларов и продолжает увеличиваться»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Как заявил господин Лавров, «эрозия глобального экономического миропорядка» усугубилась из-за «незаконных односторонних санкций», а также из-за использования доллара в качестве «наказания».

Саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии. В ходе пленарного заседания, посвященного вопросам мира, безопасности и реформе глобального управления, участники приступили к обсуждению сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. По итогам встречи ожидается принятие совместной декларации.