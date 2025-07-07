Уровень букашек, песни на татарском и «Евгений Онегин» глазами священника

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут Дни нижегородской архитектуры, лекции об иммунитете и правовых аспектах ИИ, обсуждение рассказов Айзека Азимова. Жителей и гостей города ждет фестиваль кино и много классической музыки. О самых заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

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Фото: vk.com / dom_archi_n Дом архитектора

Фото: vk.com / dom_archi_n

7-9 июля в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 — Дни нижегородской архитектуры. В программе: круглые столы о проблемах и зеленых технологиях, паблик-токи о культурных кодах и креативной экономике, мастерская для студентов и книжная ярмарка. Вход на мероприятия по предварительной регистрации.

8 июля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А откроется выставка Евгения Канаева «В рамках пространства». Автор представит около 100 фотографий разных лет. Экспозиция поделена на несколько разделов:

документальный цикл «В тихом течении Волги», созданный в 80-90-х годах прошлого века в Татарстане и Чувашии;

проект «Солнечное сплетение», для которого фотограф уже 20 лет снимает мир «с уровня бабочек и букашек»;

серия фотографий на дереве «Секреты старого дома».

Открытие запланировано на 18:00, на него вход свободный. Выставка будет работать до 10 августа, посетить ее можно будет по единому билету в музей. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 18:00 8 июля в читальном зале библиотеки НИУ ВШЭ на улице Большая Печерская, 25/12 состоится лекция лингвистов Валентины Куликовой и Маргариты Бинштейн «Компьютерные инструменты исследования речи». А в 18:00 10 июля кандидат юридических наук Евгений Мамай прочитает лекцию «Правовые аспекты искусственного интеллекта: автор, эксперт, помощник, инструмент в руках профессионала». Вход на мероприятия свободный по регистрации.

8 июля в католическом храме на улице Студеная, 10Б состоится встреча «Роман "Евгений Онегин" глазами католического священника». На примере произведения отец Георгий обсудит со слушателями христианский брак. Мероприятие начнется в 19:00, для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская филармония

Фото: vk.com / nn_philharmonic Нижегородская филармония

Фото: vk.com / nn_philharmonic

9 и 11 июля в филармонии во втором корпусе кремля пройдут выступления в рамках 67-го сезона летних благотворительных концертов. В среду солисты Денис Громов (фортепиано), Даниил Антонов, Арсения Сухарева, Наталия Грушко и дирижер Георгий Сибилев исполнят фрагменты опер «Волшебная флейта» и «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, арию Роберта из оперы «Иоланта» Петра Чайковского, дуэт Фигаро и Розины из оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини и другие композиции.

В пятницу в филармонии прозвучат увертюра «Эгмонт» Людвига ван Бетховена, фрагменты опер «Кармен» Жоржа Бизе и «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова. Произведения исполнят солисты Мария Мазун (скрипка), Кирилл Торченюк (виолончель), Алексей Тимушев (фортепиано), Ирина Мантурова и дирижер Иван Никифорчин. Оба концерта начнутся в 18:00. Посетить их можно по регистрации, которая откроется в 10:00 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Анна Чиповская на «Горький fest»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Актриса Анна Чиповская на «Горький fest»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

10-16 июля в Нижнем Новгороде пройдет девятый фестиваль нового российского кино «Горький fest». Основной темой в этом году стал авангард. В конкурсную программу были отобраны 19 фильмов. Всего будет задействовано более 60 площадок, там пройдут показы, лекции, дискуссии и презентации. Подробная программа появится позже, о регистрации на события сообщат дополнительно.

10 июля в «Парке науки ННГУ» на улице Ульянова, 10Б пройдут две лекции из цикла «Научный Нижний: доказательная медицина». Педиатр Виктория Загайнова расскажет, как устроена защитная система человека, как она борется с инфекциями и почему иногда дает сбои, какие методы укрепления иммунитета действительно работают, а какие оказались мифами. Затем педиатр Алина Самарина разберет актуальные вопросы родителей: что считать нормой роста и веса в разном возрасте, как реагировать на раннее появление волос и запаха пота у ребенка, что делать, если малыш значительно крупнее сверстников. Начало в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Соло в саду»

Фото: vk.com / z_kvartaly Фестиваль «Соло в саду»

Фото: vk.com / z_kvartaly

Каждый четверг июля и августа в саду на улице Короленко, 17 будет звучать живая джазовая музыка. Второй концерт «Соло в саду» состоится 10 июля. Со сцены прозвучат легкие импровизации в исполнении пианиста и джазмена Вячеслава Золотовского. Выступление начнется в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

10 июля в «Нетеатре» на улице Большая Покровская, 4Д состоится читка пьесы Дмитрия Сухотерина «Ангелы». По сюжету очнувшийся на небесах главный герой должен доказать следователю, что он не приложил руку к своей смерти, иначе попадет в ад. Драматург даст свои комментарии к пьесе, расскажет историю создания, байки и варианты текста. Мероприятие начнется в 19:00, билет стоит 500 руб.

12 июля на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 состоится обсуждение рассказов американского писателя Айзека Азимова «Приход ночи» и «Зеркальное отражение». Участники поговорят о трех законах робототехники, искусственном интеллекте, истине и лжи. Обсуждение начнется в 11:00, нужно зарегистрироваться. А в 15:30 13 июля там же пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», для участия в ней нужно собрать команду от четырех до шести человек и зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музея истории Горьковского автозавода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Музея истории Горьковского автозавода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Музей истории Горьковского автозавода возобновил уличные экскурсии. 12 июля состоится встреча «По старым улицам Соцгорода». Она начнется в 13:00 в сквере у фонтана на проспекте Ильича, 6. Участники пройдут по Молодежному проспекту и посетят Автозаводский парк, увидят первые дома-коммуны и радиусный дом и смогут узнать о быте первостроителей автозавода, мечтах и идеях того времени. Завершится экскурсия на площади Киселева. Билет стоит 550 руб.

12 июля в арт-пространстве «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 состоится концерт хора Mir из Казани «В ритме мира». Прозвучат песни на турецком, татарском, иврите и суахили, а также музыка из советских фильмов. Концерт начнется в 17:30, билет стоит 400 руб.

В Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж продолжается фестиваль фортепианных концертов Pianissimo, призванный познакомить публику с молодыми исполнителями. В 19:00 12 июля выступит пианист Валентин Малинин. Со сцены прозвучат его собственные сочинения, а также композиции Фридерика Шопена, Клода Дебюсси, Александра Скрябина и Карины Барас. А в 17:00 13 июля Давид Хачатрян исполнит «Аппассионату» Людвига ван Бетховена, «Мефисто-вальс» Ференца Листа и «Три мазурки» Фридерика Шопена. Билеты — от 1 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Музыка над Волгой»

Фото: vk.com / stolicazakatovfest Фестиваль «Музыка над Волгой»

Фото: vk.com / stolicazakatovfest

13 июля на сцене «Ракушка» в Александровском саду на Верхневолжской набережной состоится предпоследний концерт IV фестиваля «Музыка над Волгой». С программой «Русский хит-парад» перед слушателями выступят солисты Нижегородской филармонии Дарья Конасова и Даниил Антонов и дирижер московского театра «Новая опера» Илья Норштейн. Со сцены прозвучат пляски, марши и вальсы, написанные для сценических произведений и фильмов: фрагменты музыки Николая Римского-Корсакова и Петра Чайковского к пьесе Александра Островского «Снегурочка», музыка Арама Хачатуряна к драме Михаила Лермонтова «Маскарад», вальс Георгия Cвиридова к пушкинской «Метели», музыка Исаака Дунаевского к фильмам «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Веселые ребята». Концерт начнется в 19:00, попасть на него можно по регистрации, которая откроется в 12:00 7 июля.

Какие выставки продолжают работу До 6 июля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта первая выставка художников Эдуарда и Евгения Гороховских в Нижнем Новгороде «Магия пространства». До 6 июля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Софья Андреевна Толстая — фотограф» и выставка работ министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова «Следи людей». До 13 июля в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка фотографа Ксении Инверс «3530». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 20 июля в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка нижегородских художников Михаила Дуцева и Владимира Рекина «Фрагменты жизни». До 22 июля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Сергей Конёнков. XX век». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 27 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» открыта выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. До 27 июля в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Лений Циколенко. Искусство и автомобиль». До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 11 августа в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Чистая энергия» — спецпроект Первой международной биеннале экологического искусства. До 24 августа в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка Наталии Панковой «Цветное время». До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова».

Подготовила Елена Ковалева