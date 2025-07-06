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Тренером вратарей «Локомотива» может стать Малков

Тренер вратарей Андрей Малков может войти в тренерский штаб нового наставника ярославского ХК «Локомотив» Боба Хартли. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее Малков играл за «Локомотив», в последние восемь лет работал в ХК «Витязь», который был исключен из КХЛ до 2030 года.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что тренер вратарей Рашит Давыдов вместе с главным тренером Игорем Никитиным перешел из «Локомотива» в ЦСКА после окончания сезона 24/25. 5 июля ярославский клуб объявил о том, что новым наставником стал канадский тренер Боб Хартли, выигрывавший ранее Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.

Алла Чижова

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