Боб Хартли возглавил ярославский «Локомотив»

Главным тренером ярославского ХК «Локомотив» назначен Боб Хартли. Об этом клуб объявил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Известный канадский наставник Боб Хартли подписал контракт и возглавит «Локомотив» в предстоящем сезоне. Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде»,— говорится в сообщении клуба.

Боб Хартли тренировал омский «Авангард» и выиграл с ним Кубок Гагарина. В 2001 под руководством Хартли клуб «Колорадо Эвеланш», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Игорь Никитин, возглавлявший «Локомотив» последние четыре сезона, после победы в Кубке Гагарина досрочно расторг контракт с клубом из Ярославля и заключил пятилетний с ЦСКА.

Алла Чижова