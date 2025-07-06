Ярославский аэропорт возобновил работу

В ярославском аэропорту Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Соответствующее сообщение появилось в 22:16 6 июля. Также ограничения были сняты в Иваново (аэропорт Южный) и Тамбове (Донское).

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что аэропорт приостановил свою работу в первой половине дня 5 июля. Ограничения вводили в связи с угрозой БПЛА.

Алла Чижова