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Ярославский аэропорт возобновил работу

В ярославском аэропорту Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Соответствующее сообщение появилось в 22:16 6 июля. Также ограничения были сняты в Иваново (аэропорт Южный) и Тамбове (Донское).

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что аэропорт приостановил свою работу в первой половине дня 5 июля. Ограничения вводили в связи с угрозой БПЛА.

Алла Чижова

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