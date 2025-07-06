В аэропорту Тамбова возобновили полеты

В аэропорту Тамбова отменены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Их ввели в пятницу, 4 июля.

Меры безопасности были приняты для защиты гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения действовали в Иваново (аэропорт Южный) и Ярославле (Туношна).

До этого в Тамбове приостанавливали прием самолетов ночью 3 июля на несколько часов.

Согласно данным Минобороны, сегодня после обеда (с 14:20 до 19:30) российские средства ПВО зафиксировали и перехватили 48 украинских БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, это произошло на территории Калужской, Брянской, Московской, Белгородской, Смоленской, Ленинградской, Курской и Новгородской областей.

Анна Швечикова