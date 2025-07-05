В аэропорту Тамбова приостановили полеты

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

Там подчеркнули, что эти меры «направлены на обеспечение безопасности полетов». В ведомстве уточнили, что ограничения касаются только гражданских воздушных судов.

До этого ограничения в аэропорту Тамбова вводились 3 июля.

Вечером в пятницу российские средства ПВО перехватили 42 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

Сергей Калашников