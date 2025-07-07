Количество квартир на рынке краткосрочной аренды в России выросло на 28%

Количество квартир, сдающихся в краткосрочную аренду в России, увеличилось на 28% за год, согласно данным «Авито Путешествий». Позитивный тренд наблюдается во всех 20 наиболее востребованных регионах страны. В «ЦИАН.Аналитике» зафиксировали рост базы на 40%, а в «Островке» количество апартаментов и квартир увеличилось на 67%. Доля краткосрочной аренды в общем объеме инвентаря сервиса возросла на 8 процентных пунктов, достигнув 76%.

Рост предложения квартир для краткосрочной аренды связан с увеличением ввода нового жилья и апарт-отелей в городах, отмечает Денис Дроздовский, руководитель отельного направления OneTwoTrip. Многие собственники приобретают недвижимость с целью сдачи посуточно, особенно в условиях действия массовой льготной ипотеки, что позволяет им выходить на рынок с новыми предложениями, добавляет руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Также, по его словам, на увеличение предложения влияют владельцы жилья, ранее сдававшие его на долгий срок, и продавцы, не сумевшие реализовать вторичную недвижимость.

Согласно данным «Авито Путешествий», среди регионов, где заметно возросло предложение квартир для краткосрочной аренды, выделяются Волгоградская область (рост на 47% год к году), Нижегородская область (43%) и Калининградская область, где апартаменты, по данным «Островка», уже составляют 90% инвентаря размещения. Аналогичные показатели наблюдаются в Новосибирской и Тюменской областях. Дефицит классических отелей в этих регионах, по мнению аналитиков, способствует тому, что владельцы частного жилья активнее выходят на рынок посуточной аренды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Квартиры вынуждены сдаться».