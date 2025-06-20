Кровавая вечеря

20 ноября 1995 года на окраине Саратова за игрой в преферанс был расстрелян известный криминальный авторитет Игорь Чикунов («Чикун») и двенадцать членов его группировки «Парковские». Массовое убийство попало в число крупнейших криминальных разборок 1990-х гг., следственную группу возглавлял замминистра МВД РФ, в поисках преступников по «горячим следам» участвовали более 1000 человек. Выдвигались версии, что причиной расправы могли стать раздел доходов от рэкета, желание отжать нефтяной бизнес Чикуна и даже месть. До суда дело дошло спустя девять лет после расстрела, процесс продолжался более 5 лет, но ответственности за преступление так никто и не понес. «Ъ-Средняя Волга» поднял архивные документы и газетные публикации и в первой части материала новой рубрики «Уголовные дела прошлых лет» рассказывает об одном из самых громких уголовных дел в истории новой России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Чикунов родился в 1966 году, а убит был в ноябре 1995

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение» Игорь Чикунов родился в 1966 году, а убит был в ноябре 1995

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение»

Вечером 20 ноября 1995 года в офисе ТОО «Гроза» на окраине Заводского района Саратова глава «парковских» Игорь Чикунов (Чикун) и 12 его соратников пили пиво и играли в преферанс. Как позднее установило следствие, в помещение, миновав охрану, вошли двое и открыли огонь. 11 человек, включая Игоря Чикунова, погибли на месте, еще один скончался в больнице.

Сообщение о перестрелке в здании многопрофильного предприятия на окраине Саратова поступило в местное УВД около 17:30 от сторожа.

«Выехавшая на место происшествия опергруппа увидела страшную картину: комната площадью примерно 20 кв. м была залита кровью и завалена трупами. Убийцы, по подсчетам оперативников, произвели 24 выстрела. По предварительным данным, преступники стреляли „по-македонски“ (с двух рук) из пистолетов Макарова, Стечкина и ТТ. О внезапности нападения свидетельствует тот факт, что один из убитых лежал на полу с засунутыми в карманы куртки руками.» (газета «Коммерсант», 23.11.1995, Александр Раскин, Елена Комарова, Максим Шашков)

Преступление оказалось настолько громким, что в Саратов срочно вылетел начальник Главного управления уголовного розыска, первый заместитель министра внутренних дел Владимир Колесников.

Убийство Чикуна СМИ называли преступлением десятилетия, в 1996 году в книге Федора Раззакова «Бандиты времен капитализма» саратовский расстрел был назван крупнейшей криминальной разборкой в истории страны. Похороны прошли со всеми почестями, присущими уголовному миру, движение городского транспорта на время следования процессии было остановлено, путь был устлан тонной красных роз, на панихиду пришло более тысячи человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На похороны Чикуна пришло порядка тысячи человек

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение» На похороны Чикуна пришло порядка тысячи человек

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение»

Игорь Чикунов родился в 1966 году. В начале 90-х он создал одну из крупнейших в Саратове группировок «Парковские». Ему принадлежали два крупных магазина, Крытый рынок в центре Саратова, контрольный пакет акций нефтяного концерна «Астек-С», он входил в советы директоров нескольких фирм, в том числе ТОО «Гроза», где он и был убит. Группировка насчитывала около ста бойцов и собирала дань как минимум с трети городских коммерческих структур. При этом Чикун никогда не был судим, хотя дважды был арестован по подозрению в крупном вымогательстве, и не поддерживал отношений с другими местными авторитетами.

Первые и основные версии следственной группы были связаны с коммерческой деятельностью лидера группировки. Предполагалось, что к преступлению мог быть причастен сборщик доходов от рэкета, который был недоволен их распределением. Потом расследовалась версия, что Чикуна могли заказать его партнеры по нефтяному бизнесу, якобы он договорился, что будет сам реализовывать бензин, произведенный из поставленного партнерами сырья, но нарушил договоренности о распределении доходов. Речь шла о 10 млрд руб. Рассматривалась и фантастическая, на сегодняшний взгляд, версия, что к убийству могли быть причастны «мстители». В то время ходила легенда о бывших оперативниках, которые объединились в отряд под названием «Белая Стрела» и сводили счеты с «авторитетами», не надеясь на правосудие.

По подозрению в убийстве по «горячим следам» было задержано более двадцати человек, однако обвинение никому из них предъявить не удалось.

Опрошенные лишь путали следствие, сетовала милиция.

В дальнейшем следствие то останавливалось, то возобновлялось. Рассматривались версии, что Чикуна наказали другие местные авторитеты, что убийство заказал директор авиационного завода, уставший от рэкетиров, что главной целью преступников мог быть не Чикунов, а председатель областного фонда инвалидов Афганистана Николай Хомутов, также погибший в офисе.

В 1998 году сотрудники уголовного розыска Саратовской области объявили о раскрытии преступления, но один из предполагаемых киллеров бесследно исчез, другой был в розыске, а третьего не опознали свидетели. Как считало следствие, 13 человек расстреляли наемные убийцы, которых наняли московские партнеры по нефтяному бизнесу Чикуна.

В 2004 году прокуратура Саратовской области объявила о готовности передачи в суд дела о массовом расстреле. Исполнителями преступления следствие посчитало двух бывших членов группировки «Парковские». Алексей Цыганков отбывал пожизненное наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе и при расследовании другого дела об убийстве руководителя Приволжской железной дороги Юрия Циттеля неожиданно признался в расстреле своих бывших соратников и назвал имя второго киллера — Михаила Орлова.

О том, как происходил суд, почему он длился пять лет, что в итоге произошло с обвиняемыми и почему за 30 лет никто не понес ответственности за массовый расстрел — во второй части.

Владимир Барсуков