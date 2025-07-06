Ландо Норрис стал первым дома

Ландо Норрис 6 июля впервые в карьере выиграл домашнюю гонку — Гран-при Великобритании. Победу британцу невольно помог одержать его напарник по McLaren Оскар Пиастри. Он лидировал, казалось, должен был остаться первым, но необъяснимый маневр лидера чемпионата, решившего тормозить почти до остановки, когда на трассе была машина безопасности, стоил ему десятисекундного штрафа. Теперь Пиастри опережает Норриса в общем зачете всего на 12 очков. Третьим стал Нико Хюлькенберг из команды Sauber. И это, может быть, самый яркий результат британского этапа. Ведь немец был обладателем обидного достижения — 239 гонок за карьеру без единого финиша на подиуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщик Ландо Норрис

Фото: Andrew Boyers / Reuters Гонщик Ландо Норрис

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Гран-при Великобритании-2025, в некотором роде юбилейный (именно на трассе в Сильверстоуне 75 лет назад, в мае 1950 года, состоялась первая в истории гонка «Формулы-1»), получился дерганым, но вполне интересным. Еще после субботней квалификации казалось, что все сведется к попыткам Макса Ферстаппена (голландец внезапно завоевал первое место на старте, воспользовавшись тем, что основные конкуренты в решающих попытках дружно допускали осечки) отбиться от оранжевой пары из McLaren — Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

Но все карты четырехкратному чемпиону мира спутала погода. Его Red Bull попросту не был настроен на то, чтобы на нем гонялись по мокрой трассе.

А над Сильверстоуном в воскресенье гуляли тучи, и гонка начиналась, когда асфальт еще не успел просохнуть после очередного дождя. В итоге и десяти кругов не прошло, как Ферстаппена «сожрал» Пиастри. От Норриса ему отбиваться удавалось, но было понятно, что это ненадолго.

Пиастри же тем временем, воспользовавшись тем, что конкуренты заняты друг другом, оторвался от Ферстаппена на 13 секунд и, казалось, досрочно снял все вопросы о победителе. Однако после того как над трассой пошел настоящий ливень, директорат гонки решил выпустить машину безопасности, нивелировавшую все отрывы. И именно это спровоцировало инцидент, о котором Оскара Пиастри еще много раз будут спрашивать.

Что именно случилось с австралийцем, совершенно непонятно. Зачем-то без всякой видимой причины, когда пелотон следовал за машиной безопасности, он дал по тормозам. Причем так, что почти остановился. Ехавший следом Ферстаппен чудом успел отвернуть и избежать столкновения. В итоге стюарды гонки выписали Пиастри 10 секунд штрафа. Вот так на ровном месте лидер чемпионата устроил себе проблемы.

Воспользовался, правда, ими вовсе не Ферстаппен. Стоило гонке возобновиться, как он допустил ошибку, его развернуло, он откатился на девятое место и максимум, чего успел добиться,— пятое место на финише. Но был еще Ландо Норрис, который и сорвал джек-пот. Ему и делать-то уже ничего не нужно было. Требовалось просто ехать в темпе Пиастри. И когда гонщики завершили очередную серию пит-стопов, британец оказался на 6 секунд впереди напарника. Тот злился, кричал, что так нечестно, требовал от команды приказать Норрису пропустить его вперед и пусть, дескать, отнимает лидерство в честной борьбе. Но из боксов Пиастри сообщили, что никакого размена позициями не будет.

В итоге Норрис одержал первую в своей карьере победу на домашней гонке, о которой, как он говорил после финиша, много лет мечтал.

Пиастри, который теперь опережает Норриса в общем зачете всего на 12 очков, довольствовался вторым местом, выдав после финиша, что ничего объяснять не будет, потому что потом у него будут проблемы. Очевидно, имелось в виду, что с использованием нормативной лексики свое отношение к решению стюардов он высказать затрудняется.

А третьим финишировал тот, от кого этого ждали меньше всего,— пилот Sauber Нико Хюлькенберг. И это, пожалуй, самый запоминающийся итог британского Гран-при. Немец ведь стартовал с последнего ряда. Но так вышло, что в чехарде британской гонки он вдруг оказался на третьем месте и на нем же до финиша и добрался, хотя уровень его машины никак не предполагает столь высоких позиций. Это само по себе уже отличное достижение. Но такое, пусть нечасто, все же случается. Особенным выступление Хюлькенберга сделало то, что оно позволило ему избавиться от обидного рекорда. До сих пор он лидировал по количеству гонок без единого финиша в топ-3. Их за карьеру 37-летнего немца набралось 239. Теперь же рекорд перешел к другому немцу, Адриану Сутилю, который в 128 стартах ни разу не попал на подиум. И не попадет, так как карьеру завершил.

Александр Петров