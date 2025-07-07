«Лучшее решение» хочет выгодно перепродать бывшие активы Ахметова и Coeclerici

АО «Лучшее решение», выкупившее угольные предприятия «Шахтоуправление “Обуховская”», «Донской антрацит» и кемеровский «Кузнецкинвестстрой», намерено продать эти активы в 2025–2026 годах. Согласно отчетности компании, вероятность успешной реализации превышает 90%, а ожидаемая прибыль от сделки может быть «значительной». В 2024 году финансовые вложения «Лучшего решения» составили 3,5 млрд руб.

Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что продажа бизнеса первоначальными покупателями иностранных компаний становится все более распространенной практикой. Он приводит в пример сделку S8 Capital, которая в конце 2024 года продала «Севергрупп» шинные производства, ранее выкупленные у Continental и Bridgestone. Однако промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что угольные активы «Лучшего решения» могут быть проданы только с дисконтом в 15–25% от первоначальных вложений. Он указывает на истощение запасов в восточной части Донецкого угольного бассейна и туманные перспективы добычи.

Собеседники “Ъ” в консалтинговых и угольных компаниях отмечают, что для повышения эффективности шахт потребуются значительные капитальные вложения, от которых угольные компании сегодня отказываются. В условиях низких цен на уголь потребители предпочитают высококалорийные марочные угли, что также усложняет ситуацию на рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перепродажа — лучшее решение».