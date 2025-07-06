Смольный выделит субсидии городским федерациям по адаптивным видам спорта

Власти Санкт-Петербурга окажут финансовую поддержку региональным спортивным федерациям по видам адаптивного спорта. Постановление о выделении им субсидий из городского бюджета подписал губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат России по регби на колясках в Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Матч между командами Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Чемпионат России по регби на колясках в Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Матч между командами Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснили в Смольном, субсидии получат те федерации, которые прошли государственную аккредитацию. Цель получения субсидии — возмещение документально подтвержденных затрат, возникших в связи с оплатой труда сотрудников, приобретением спортивной экипировки, спортинвентаря и оборудования.

В 2025 году на предоставление данных субсидий в бюджете Петербурга предусмотрена сумма в размере 2,9 млн рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что негосударственным театрам Петербурга также выделят субсидии почти на 112 млн рублей.

Андрей Цедрик