Хроника российско-азербайджанского кризиса

25 декабря 2024 года под Актау в Казахстане разбился самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку и пытавшийся ранее зайти на посадку в Грозном во время атак украинских БПЛА и работы российской ПВО. Из 38 погибших 25 — граждане Азербайджана.

28 декабря президент РФ Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». 29 декабря Ильхам Алиев заявил, что РФ должна взять ответственность за катастрофу, принести публичные извинения, наказать виновных и выплатить компенсации.

6 февраля 2025 года власти Азербайджана потребовали закрыть «Русский дом» в Баку. Тогда же Баку запретил въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву, который ранее предлагал «присмотреться» к азербайджанской диаспоре в РФ. 24 февраля МИД республики сообщил о ликвидации представительства медиагруппы «Россия сегодня» («Sputnik-Азербайджан»).

7 мая стало известно, что Ильхам Алиев пропустит мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москве. 9 июня помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Нагорный Карабах спорной территорией, после чего МИД Азербайджана призвал его «воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям».

27 июня в Екатеринбурге задержали 50 граждан Азербайджана и РФ по делу этнической группировки. Шесть из них были арестованы, двое — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались во время оперативных мероприятий. МИД Азербайджана выразил Москве протест, отменил визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука и все культурные мероприятия, связанные с РФ.

30 июня МВД Азербайджана провело операцию в офисе «Sputnik Азербайджан», были задержаны глава редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В тот же день тела братьев Сафаровых доставили в Баку.

1 июля Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело «по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью» двух братьев. Позже были задержаны еще десять россиян по обвинению в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. 2 июля суд в Екатеринбурге арестовал седьмого фигуранта дела этнической группировки в городе.