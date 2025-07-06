В Удмуртии объявлен режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Удмуртии в 19:15 местного времени, сообщил в 19:43 в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. По данным Минобороны, с 09:30 до 15:00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских БПЛА самолетного типа над шестью регионами РФ, Удмуртии в этом списке нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Напомним, Удмуртия трижды подвергалась атакам беспилотников ВСУ на этой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному ижевскому предприятию. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля регион вновь был атакован беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

Подробнее об атаке вражеских дронов 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».