На Дону объем оказанных услуг вырос на 4,1%

Объем платных услуг, оказанных в Ростовской области в январе-мае 2025 года, составил 194,8 млрд руб. Это на 4,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Преобладающую долю занимают услуги жилищно-коммунального хозяйства (25,7%), бытовые (21,2%), транспортные (14,7%), телекоммуникационные (9,8%) и медицинские (9%) услуги.

На услуги бытового характера было потрачено 41,3 млрд руб., что на 6,7% выше, чем за соответствующий период 2024 года.

Среди бытовых услуг наиболее популярны услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (44,8%), по ремонту и строительству жилья и других построек (22,4%), парикмахерские и косметические услуги (11,5%).

Мария Иванова