На Ставрополье в ДТП погиб пассажир и двое пострадали

В Красногвардейском округе Ставропольского края в результате ДТП погиб пассажир и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 6 июля в 14:15 минут на 208 км автодороги «Ростов-на-Дону-Ставрополь», 50-летний водитель автомобиля Porsche выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Камазом, поворачивающим налево.

На месте происшествия скончалась пассажирка легкового автомобиля, 42 летняя-жительница Ставрополя. Оба водителя доставлены в районную больницу с различными травмами. 17-летний пассажир грузовика не пострадал.

В сообщении отмечается, что водителя Porsche за последние два года привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 15 раз.

Мария Иванова