С начала года более 300 подростков вернули домой с улиц Краснодара

За первые шесть месяцев этого года на территории Краснодара провели свыше 1,1 тыс. совместных рейдов сотрудников полиции и народных дружинников. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в центре внимания рейдовых мероприятий находилось соблюдение норм регионального законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних на улице в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых. В рамках профилактики с начала года были выявлены 311 подростков, нарушивших указанные требования. По итогам проверок шесть родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальник управления общественной безопасности и правопорядка администрации Краснодара Константин Емченко пояснил, что в летний период, когда дети остаются без должного присмотра, сотрудники правоохранительных органов и народной дружины усиливают контроль. По его словам, члены патрульных групп помогают не только пресекать факты нарушения «детского закона», но и обеспечивают общую безопасность несовершеннолетних, снижая риск возможных происшествий.

Рейды организуются регулярно четыре раза в неделю — с 20:00 до полуночи. В каждом выходе участвуют от 12 до 13 мобильных групп. За первое полугодие к мероприятиям были привлечены 1,7 тыс. представителей народной дружины, 1,2 тыс. сотрудников полиции, а также 18 активистов «Молодежного патруля».

Мария Удовик