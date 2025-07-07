Дачный режим

На прошлой неделе светская жизнь вроде бы изобиловала событиями, однако почти каждое из них настраивало участников на отпускной лад. Причем даже те из них, которые проходили в первой половине недели, то есть в погодных условиях, максимально противоречивших всему тому, что мы привыкли думать о лете.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Например, трехлетие Sistema Gallery проходило буквально в экспериментальном для таких событий формате «шашлычок под коньячок». Во дворике галереи действительно поставили мангал, который тут же обрел своих поклонников из числа невероятно продрогших и промокших гостей: дождь лил как из ведра. Полагаю, этот смелый шаг стал результатом соседства Sistema Gallery и кафе «Аляска», в меню которого есть раздел «Огонь». Видимо, сотрудники галереи чувствовали себя заложниками ежедневно возникающего шашлычного аромата, и, согласно максиме «не можешь победить — возглавь», решили хотя бы на один вечер его узурпировать.

Сама выставка «Отдел кадров» ко дню рождения галереи была не менее развеселой: художникам «Системы» кураторы Ольга Турчина и Константин Звездочетов предложили пофантазировать о советских фильмах. Кто-то, конечно, задумался о Тарковском, а кто-то — о «Бриллиантовой руке». И все это под песни из советских же кинофильмов. Входя во двор галереи, можно было подумать, что вы оказались на мероприятии Bosco di Ciliegi. Но нет, мудрый Михаил Куснирович дождался солнечных выходных. Словом, даже этот галерейный праздник настраивал на дачно-каникулярный лад: будто лежишь на веранде старой дачи, идет дождь, кто-то жарит шашлык, а ты листаешь журнал «Крокодил» за 1988 год.

Несколько иной взгляд на дачное существование представил ресторан «Шануар» на Тверском бульваре, который вместе с Сергеем Минаевым и его журналом «Чтиво» открыли «Читательскую дачу в центре Москвы». На открытии действительно имелись клетчатые пледы, разухабистые уличные музыканты «Фрикинг Аут» и специальное меню из дачного рациона. Не хватало только каких-то знаменитых гостей (многие уже отбыли на настоящие дачи — от Холуя до Вильфранша). Самым знаменитым тут был сам господин Минаев с супругой Елизаветой, но и он вскоре ушел поздравлять ресторатора Илью Тютенкова с днем рождения его ресторана Fullmoon. Параллельно на террасе отеля Stella di Mosca при поддержке бренда 12storeez и программном руководстве кинотеатра «Художественный» открывался летний кинотеатр класса люкс. Всего один сеанс итальянской классики в день, всего 32 места, звук транслируется в наушники, чтобы не отвлекать от летнего отпуска постояльцев отеля. Первыми пришли посмотреть, каково это, три режиссера: Анна Меликян, Наталья Кудряшова и Рената Джало.

Дольче вита в документальной версии показывали в этот вечер и в МАММ. В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии» открылась выставка «Король папарацци» итальянского классика Рино Бариллари, причем в присутствии автора. Советскую версию жизни звезд можно было увидеть тут же, на персональной выставке Валерия Плотникова — нового проекта фонда Still Art Елены Карисаловой. Господин Бариллари на вернисаже вел себя подобно героям своих фото — как настоящая рок-звезда: оставил автограф на спине у поклонника и налево-направо фотографировал московских красавиц на телефон, как и положено папарацци нашего времени, хотя еще несколько лет назад в интервью «Российской газете» он утверждал, что для профессионального фотографа наступила агония в мире победивших соцсетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Куснирович точно рассчитал удар

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Куснирович точно рассчитал удар

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ну а современную отечественную версию дольче вита и летних каникул показал на выходных в «Лужниках» Михаил Куснирович, устроив турниры по теннису и паделу. Где-то совсем рядом в спорткомплексе гремел День московского спорта, но над кортами Bosco было тихо, сыто, солнечно, но все-таки и азартно тоже: сначала Игорь Бутман обыграл в теннис Марка Куснировича, младшего сына господина Куснировича, затем отец вышел мстить за сына. Хотя в паре с ними играли еще профессиональные теннисистки Арина Родионова и Вера Душевина, но это был именно поединок. Битва двух мужчин, привыкших побеждать. Но, видимо, мотивация господина Куснировича была все-таки повыше, а господину Бутману в этот вечер предстояло еще выступить на юбилее художника Юрия Купера, в общем, победу одержал господин Куснирович.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”