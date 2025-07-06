С начала лета культурные площадки Сочи приняли более 1,1 тысячи детей

В Сочи продолжается реализация масштабной летней кампании для детей и молодежи. По данным администрации города, с начала лета на досуговых площадках, функционирующих при учреждениях культуры, были заняты 1,1 тыс. несовершеннолетних, включая 18 детей, состоящих на профилактическом учете. Программы включают игровые мероприятия, творческие мастерские, а также социокультурные проекты, направленные на патриотическое воспитание и формирование экологической культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Заместитель главы города Елена Канюк подчеркнула, что среди реализуемых инициатив сохраняется приоритет программы «Безопасная вода», цель которой — информирование детей о правилах поведения вблизи водоемов, что особенно актуально для курортного города. В июле в рамках этой программы стартует творческий конкурс, в котором дети смогут представить свои работы в различных номинациях — от рисунков до театральных постановок.

Школьники, участвующие в досуговых проектах, уже посетили музеи, Зимний театр, зоопарк и арт-галерею, а также прошли профориентационные экскурсии на городские предприятия, включая Сочинский хлебокомбинат, Водоканал и пожарную часть. Дети также побывали в «Дендрарии», парке «Дерево дружбы» и других объектах городской инфраструктуры.

Сейчас в городе работают 54 лагеря с дневным пребыванием и 45 лагерей труда и отдыха для подростков от 14 до 17 лет. На туристические маршруты планируется направить более 4 тыс. школьников. Дополнительно организованы 18 тематических площадок на базе школ и программы дополнительного образования, охватывающие около 5 тыс. детей.

Особое внимание уделяется спорту. Более 12 тыс. воспитанников спортивных школ занимаются на площадках, где тренеры проводят занятия по общей физической подготовке. Во всех районах Сочи размещены мобильные спортивные площадки. Юные спортсмены активно участвуют в муниципальных этапах краевых турниров, в том числе соревнованиях по уличному футболу и баскетболу, где сочинские команды уже добились призовых мест.

Мария Удовик