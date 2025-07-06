Полиция Новороссийска установила личность насмехавшегося над участниками СВО

17-летнего жителя Новороссийска доставили в подразделение по делам несовершеннолетних после публикации видео, на котором он публично допускает неуважительное высказывание в отношении фамилий погибших на СВО военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу-герою в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску

С нарушителем сейчас проводят профилактическую беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителями Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В правоохранительных органах напоминают родителям о необходимости контролировать поведение и информационную активность своих детей.

Ранее в местном Telegram-канале появилось обращение, опубликованное якобы от имени подростка. В нем он заявил, что сожалеет о случившемся и просит прощения. Он утверждает, что при создании видео не осознавал серьезности своих действий и не имел в виду ничего оскорбительного. Подросток пояснил, что активно помогает участникам СВО, занимается волонтерской деятельностью и лично участвовал в сборе и доставке гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что его действия стали следствием необдуманности, и повторно извинился перед всеми, кого мог задеть опубликованный ролик.

Мария Удовик