Пайщики сделали ставку на мягкость ЦБ

Июнь стал рекордным для текущего года месяцем по объему чистого привлечения средств в розничные паевые инвестиционные фонды. По данным InvestFunds, он составил почти 113 млрд руб., превысив показатель мая на 48%. Повышенным спросом по-прежнему пользуются фонды денежного рынка и облигаций, но на фоне снижения ключевой ставки сократились чистые оттоки из ПИФов акций и смешанных инвестиций. Полноценного возвращения спроса на эти инструменты стоит ждать при устойчивом росте индекса Московской биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В первый летний месяц интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно вырос. По оценке “Ъ”, основанной на данных InvestFunds, объем средств, поступивший в июне в розничные паевые инвестиционные фонды (открытые и биржевые ПИФы), составил 112,86 млрд руб. Это почти в полтора раза выше результата мая и лучший показатель в текущем году.

Локомотивом роста стали фонды облигаций, чистый приток ликвидности в которые составил 53 млрд руб. Этот результат на 82% выше майского и максимальный за все время наблюдений. Высокий интерес к облигационным фондам связан с результатами их управления в текущем году. По оценкам “Ъ”, основанным на данных InvestFunds, по итогам полугодия в топ-20 лучших фондов вошли 19 облигационных ПИФов, которые принесли пайщикам доход в размере 15,7–27%.

Отчасти это произошло из-за роста котировок рублевых облигаций в связи с ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики Банком России. В июне ЦБ впервые почти за три года пошел на снижение ключевой ставки — с 21% до 20%. В результате произошло сильное снижение ставок на долговом рынке. По итогам июня доходность ОФЗ опустилась в среднем на 1,5 п. п., до 14,3–16,8% годовых. «Инвесторы стремятся зафиксировать текущие высокие доходности, покупая облигации. Так как по мере снижения ставок стоимость этих бумаг с высокой вероятностью вырастет, что принесет дополнительный доход (помимо купонного)»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Алексей Корнев.

Снижение ключевой ставки привело к уменьшению ставок на денежном рынке. За месяц ставка RUSFAR опустилась на 0,82 п. п., до 20,19%. Это не вызвало снижения спроса на фонды денежного рынка, так как произошло на фоне более сильного падения ставок по вкладам. По итогам июня средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков, рассчитываемая ЦБ, опустилась на 1,064 п. п., до 18,321%. «Постепенно заканчиваются депозиты по высоким ставкам, банки предлагают ставки ниже. Как следствие, видим приток в альтернативные инструменты — фонды ликвидности, которые обладают более привлекательной доходностью»,— отмечает директор по инвестициям УК «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин.

Директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец обращает внимание, что высокий объем привлечения средств в фонды денежного рынка в июне связан с не классическими стратегиями, популярными в прошлом году, а с активно управляемой и более широкой инвестиционной декларацией. В классических фондах денежного рынка около 100% активов инвестируется в сделки репо, тогда как в активно управляемых добавляются облигации. «Такие продукты с начала года показали доходность на уровне 11–11,2% (более 22% годовых), что выше, чем средняя максимальная ставка по вкладам в рублях,— отмечает господин Быковец.

Снижение ключевой ставки привело к уменьшению оттоков и из фондов рисковых стратегий — акций и смешанного типа. По итогам июня потери таких фондов составили 1,65 млрд руб. и 1,57 млрд руб. соответственно — против 5,6 млрд руб. и 4,5 млрд руб. в мае. Отдельные фонды начали фиксировать приток инвестиций. Но, как отмечает Сергей Дюдин, устойчивой тенденции к перераспределению активов клиентов в пользу фондов с более высокорисковыми стратегиями не наблюдается. Тем более что второй месяц подряд индекс Московской биржи не может выйти из узкого диапазона 2700–2900 пунктов.

В условиях смягчающейся денежно-кредитной политики Банка России и ответного уменьшения ставок по вкладам переток инвестиций на рынок коллективных инвестиций продолжится. По мнению руководителя отдела продаж УК «Первая» Андрея Макарова, в отсутствие форс-мажоров регулятор будет рассматривать снижение ключа как в июле, так и на последующих заседаниях. «Это определенно поддержит спрос на инструменты долгового рынка»,— отмечает он. Для массового возврата интереса к фондам акций индекс Мосбиржи должен вернуться к восходящему тренду, что возможно при устойчивом снижении ключевой ставки, а также снижении геополитических рисков.

Виталий Гайдаев