Несовершеннолетних братьев отправили в СИЗО после избиения прохожих в Петербурге

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних Руслана и Тимура Б. Молодых людей обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили 6 июля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, братья вступили в конфликт с прохожими на парковке продуктового магазина «Магнит» на проспекте Энергетиков после того, как им сделали замечание о нарушении общественного порядка. Они напали на двоих взрослых мужчин, избили их, используя кулаки и фрагмент стеклянной бутылки с острыми краями.

Также в материалах дела отмечено, что уже будучи задержанными, правонарушители попытались сбежать из здания следственного отдела по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу, но были вовремя схвачены оперативным сотрудником.

Свою вину обвиняемые признали полностью и просили домашний арест либо иную меру, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд отправил их в СИЗО на срок до 3 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал о депортации в Азербайджан семей двух несовершеннолетних, ставших участниками подросткового конфликта возле станции метро «Улица Дыбенко».

Андрей Цедрик