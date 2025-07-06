Протяженность природных маршрутов в Сочи выросла в пять раз за десятилетие

К летнему сезону 2025 года в Сочи функционируют 366 км природных туристических маршрутов. По данным муниципальных властей, за последние десять лет их протяженность увеличилась в пять раз, что позволило значительно расширить инфраструктуру экотуризма и снизить нагрузку на особо охраняемые территории, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин

Туристические маршруты в окрестностях Сочи, проходящие по территориям горных курортов, Сочинского национального парка и природного заповедника, традиционно привлекают большое количество отдыхающих. Власти города отмечают, что открытие новых троп не только расширяет возможности для развития экологического туризма, но и способствует перераспределению туристических потоков, тем самым снижая антропогенную нагрузку на популярные природные объекты.

Представители администрации подчеркивают важность взвешенного и научно обоснованного подхода к использованию рекреационных ресурсов. По их словам, при проектировании и обслуживании маршрутов власти опираются на мнение специалистов и научные исследования, проводимые в рамках охраны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В качестве примера эффективной работы в этом направлении приводится природный объект «33 водопада», расположенный на территории Сочинского национального парка. Этот маршрут остается круглогодично открытым для посещения и пользуется неизменной популярностью среди экскурсионных групп. В 2024 году здесь была проведена модернизация инфраструктуры, в результате которой она стала более устойчивой к природным воздействиям. Обновленные тропы и деревянные настилы сделали передвижение по маршруту безопасным и комфортным для туристов.

Городские власти отмечают, что развитие экологической троповой сети является важным элементом устойчивого туризма, особенно в условиях растущего интереса к активному отдыху на природе.

Мария Удовик