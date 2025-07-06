Старые районы пополнились новым жильем

Старая Москва наполнилась новостройками, в том числе элитными. Предложение на рынке жилья самого высокого ценового сегмента за год выросло в 2,5 раза. Об этом сообщили в своем исследовании аналитики компании «Бест-Новострой». В июне в границах Старой Москвы на продажу было выставлено около 1,9 тыс. квартир и апартаментов класса «люкс» в новостройках.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В городе есть районы, к которым у покупателей жилья и, соответственно, у девелоперов после долгой паузы вновь возникает интерес. Об этом рассказала управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Центр Москвы же не увеличить, поэтому, наверное, все-таки мы остаемся внутри Садового кольца, то есть новые районы не появляются.

При этом возникает ренессанс некоторых районов, которые застраивались 20-25 лет назад, например, Чистые пруды. Там новые объекты элитной недвижимости стали появляться после почти 20-летнего перерыва. И рынок очень хорошо отреагировал на отложенный спрос. Заметно появление интереса в последние полтора года к районам, которые были незаслуженно забыты, такие как Чистые пруды, Покровка, Сретенка. Средний чек сейчас на Чистых прудах в новых проектах — 2-2,5 млн руб. за кв. м, это высокий показатель».

По данным аналитиков компании «Метриум», средняя стоимость элитных квартир и апартаментов на первичном рынке столицы сейчас составляет 340 млн руб. За последние пять лет они подорожали в 2,5 раза. Динамика роста цен не меняется в связи с высоким спросом, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «Элитное жилье сейчас растет в цене. Вызвано это тем, что есть спрос и достаточно хорошая динамика по продажам. Безусловно, вслед за высоким спросом девелоперы повышают цены.

Что касается всех остальных сегментов, к сожалению, так или иначе охлаждение на рынке недвижимости связано с высокой стоимостью денег, с неким охлаждением экономики и так далее. Поэтому спрос явно ограничен. Люди, которые могли бы себе позволить жилье, сейчас в первую очередь по экономическим причинам переносят какие-то свои решения на более поздний срок, ожидая снижения ставки, нормализации в экономике и так далее».

За прошлый месяц увеличилось число предлагаемых объектов и в бизнес- и комфорт-сегментах, но незначительно, в пределах 2%. Цены выросли в премиум-классе на 1%, до уровня 1,12 млн руб. за «квадрат». В бизнес-сегменте на 2%, почти до 550 тыс. руб. за кв. м.

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Андрей Загорский